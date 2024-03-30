Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde esnaf İsmail Kuş, evinin bir odasına minyatür mahalle kurdu. En ince ayrıntısına kadar düşünülen minyatür yapılar görenleri hayrete düşürdü.
Çayırova’da toptancılık yapan esnaf İsmail Kuş, yaklaşık 4 yıl önce dükkanına gelen bir arkadaşı yaptığı minyatür ev için kendisinden çöp şiş isteyince kendisi de denemeye karar verdi. İlk başta küçük, tek katlı köy evi, park, cami gibi minyatür yapılar yapan Kuş, daha sonra ara verdi.
Yaptıklarının gerçeğiyle birebir olmasını isteyen İsmail Kuş, bina ve dükkan gibi yapıların her detayını incelemeye başladı. Bir manavdaki masanın üstünde bulunan yazar kasadan Türkiye haritasına, bir tuvaletteki pisuvarların konumundan dağılmış çöp kutusuna, oto tamirci dükkanındaki takvimden dükkan önünde bulunan tavla gibi en ince detayları da minyatürlerde işlemeye başladı.
Kuş, binalardaki antenin konumundan dışındaki çöpe, binalara yazılan yazılardan trafonun üzerine yapıştırılmış ve yarısı yırtılmış broşürlere kadar hiçbir ayrıntıyı da atlamadı. Kuş yaptığı bir minyatürün ortalama 3-4 ay kadar sürdüğünü söyledi.