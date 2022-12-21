''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu
Hava sahasının kapatılması nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan TSK'ya ait iki A400M uçağı Türkiye'ye geri döndü. Uçak personeline hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hoş geldiniz. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum'' dedi.
İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gittikleri Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 'A400M' tipi askeri uçak, dün akşam Kayseri'ye döndü. Ukrayna'dan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na dönen uçakların mürettebatını, üs personeli ile aileleri karşıladı.
'Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı' için Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi. Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirtti.
ERDOĞAN, HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Erdoğan, Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.
BAKAN AKAR: UYGUN ŞARTLAR OLUŞUR OLUŞMAZ HAREKETE GEÇTİK
Milli Savunma Bakanı Akar, uçakların yurda dönmesi ile ilgili düzenli olarak Ukrayna ve Rusya tarafları ile görüştüklerini, kendilerine çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildiğini ifade etti. Akar, durumun takip ve anlık olarak yakından ilgilenilerek sıkı koordine edildiğini, en uygun şartlar oluşur oluşmaz da ilk uçağın saat 17.00'de ikinci uçağın ise hemen ardından saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket ettiğini söyledi. Uçakların, Türkiye'ye dönüş sürecini büyük hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini kaydeden Akar, şunları söyledi: