''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu

ERDOĞAN, HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Erdoğan, Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Uçak personeline "Hoş geldiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.