Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi

OLAY YERİNDE BABAYLA KONUŞMUŞ

Şüphelinin olay yerine geldiğini belirten baba M.A., şöyle konuştu:

“Olayı jandarmaya bildirdiğimizde araştırmalarda kızımın saat 17.00’de köye geldiğini gördük. Otobüsten inerken kızımı görenler olmuştu, orada bir köpekle oynadıktan sonra yoluna devam etmiş. Bizim eve doğru giderken ormanlık yolda çocuğumun arkasından birisi sarılarak ormana çekmiş. Çocuğumu darbetmiş, çocuğuma işkence yapmış, çocuğuma tecavüz etmeye çalışmış. Yabancı uyruklu olduğunu duyduk. Yakalanmış, suçunu da itiraf etmiş diye duydum. Olay anında ben kızımı arabama koyup ambulansa götürmek için çalışırken de bu kişinin hala orada olduğunu gördük. Jandarma bana kamera kayıtlarını gösterdi, bu kişi yanıma gelerek bana bir şeyler sormuş. Jandarma bana tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de 'tanımıyorum' dedim. Bu sırada kızımı ambulansa teslim ettim. O arada beklerken yanıma sağdan soldan komşular, tanıdıklar geldi. O kişi de o sıra da yanıma gelerek bana bir şeyler sormuş ama ben kendisini fark etmedim. Öldü mü, ölecek mi diye takip etmiş o sırada. Kızımın sağlık durumundan endişeliyiz. Şu an yoğun bakımda bilinci kapalı. Halen nöbet krizinde, uyandırdıkları zaman hala atak geçiriyor. Bilinci kapalı, yavrum ölüm döşeğinde.”