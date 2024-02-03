Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gebze ilçesi Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.