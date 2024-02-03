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Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı - Resim: 1

Gebze ilçesi Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

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Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı - Resim: 3

 Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı - Resim: 4

YANGIN KONTROL ALTINDA

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı. 

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