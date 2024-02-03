Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı

YANGIN KONTROL ALTINDA

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.