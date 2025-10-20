  1. Anasayfa
  4. Kocaeli'de fabrikada yangın paniği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın kereste, ahşap, talaş ve kontrplakların bulunduğu bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
Kocaeli'de fabrikada yangın paniği - Resim: 1

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’ndeki bir ahşap fabrikasının bahçesinde kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontrplak parçalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle, öğleden sonra yangın çıktı. 

Kocaeli'de fabrikada yangın paniği - Resim: 2

Dumanların gökyüzüne ulaştığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Kocaeli'de fabrikada yangın paniği - Resim: 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. 

Kocaeli'de fabrikada yangın paniği - Resim: 4

İçten içten yanmaya devam eden talaşlar nedeniyle ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

