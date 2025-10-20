Kocaeli'de fabrikada yangın paniği
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın kereste, ahşap, talaş ve kontrplakların bulunduğu bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’ndeki bir ahşap fabrikasının bahçesinde kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontrplak parçalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle, öğleden sonra yangın çıktı.
1 / 5
Dumanların gökyüzüne ulaştığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 / 5
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
3 / 5
İçten içten yanmaya devam eden talaşlar nedeniyle ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)
4 / 5