Kocaeli'de korkunç iddia: Kedileri canlı canlı gömdüler

"İKİNCİ DEFA HAYVANLARI ÇIKARDIK"

Kedilerin iki kez aynı alana kapatıldığını ileri süren site sakini Lütfiye Çelik, "İkinci defada tekrar kendi ellerimizle kırdık ve hayvanları içeriden çıkardık. Site yönetimi ne kadar kabul etmese de kapıcılar 'Bize emri site yönetimi verdi' diye söyledi. Ben daha önce böyle bir şeye şahit olmadım ama su kaplarını, mama kaplarını atıyorlar" dedi.