Kocaeli'de korkunç iddia: Kedileri canlı canlı gömdüler
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sitenin duvarındaki oyuğun, içerisinde saklanan kediler olmasına rağmen beton dökülerek kapatıldığı iddia edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sitede yaşanan olayda sitenin duvarındaki oyuk, tadilat yapıldığı gerekçesiyle site yönetimi tarafından beton dökülerek kapatıldı.
SİTE SAKİNLERİ BETONU KIRDI
Oyuğun içinde kedilerin saklandığını iddia eden site sakinleri ise dökülen betonu kırdı.
Vatandaşların betonu kırıp, kedileri kurtarmak için uğraştığı anların görüntüsü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"İKİNCİ DEFA HAYVANLARI ÇIKARDIK"
Kedilerin iki kez aynı alana kapatıldığını ileri süren site sakini Lütfiye Çelik, "İkinci defada tekrar kendi ellerimizle kırdık ve hayvanları içeriden çıkardık. Site yönetimi ne kadar kabul etmese de kapıcılar 'Bize emri site yönetimi verdi' diye söyledi. Ben daha önce böyle bir şeye şahit olmadım ama su kaplarını, mama kaplarını atıyorlar" dedi.
Kendilerinin 2008 yılından bu yana bu sitede kedilerle birlikte yaşadıklarını söyleyen site sakini Serap Ezer ise "2 ay önce yönetimimiz değişti. 2008’den beri burada hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Kedilerimiz de hiçbir sıkıntı yaşamıyordu. Fakat yeni yönetim ‘Kedi düşmanı değiliz’ demelerine rağmen kedilere karşı anlamsızca bir politika yürütmeye başladılar" diye konuştu.
Ezer, kapıcıların su ve mama kaplarını çöpe attığını söyledi.