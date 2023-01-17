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  4. Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı

Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı

Kilez Deresi’nin suyu, bilinmeyen bir sebeple siyah akmaya başlayınca harekete geçildi.

Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı - Resim: 1

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinden geçerek İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi, kirliliğe teslim oldu…

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Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı - Resim: 2

Geçen ay atıklarını boşaltıp derenin kirlenmesine neden olan bir firmaya, 1 milyon 470 bin 960 lira para cezası uygulamıştı.

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Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı - Resim: 3

Ayrıca söz konusu firma hakkında, belediye encümeni tarafından gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar faaliyetten men kararı verildi.

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Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı - Resim: 4

Derenin suyu, siyaha döndü
Aynı dere, bu kez nedeni bilinmeyen bir şekilde siyah renkte akmaya başladı.

Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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