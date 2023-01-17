Kocaeli’de korkutan görüntü: Kilez Deresi’nin suyu siyah aktı
Kilez Deresi’nin suyu, bilinmeyen bir sebeple siyah akmaya başlayınca harekete geçildi.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinden geçerek İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi, kirliliğe teslim oldu…
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Geçen ay atıklarını boşaltıp derenin kirlenmesine neden olan bir firmaya, 1 milyon 470 bin 960 lira para cezası uygulamıştı.
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Ayrıca söz konusu firma hakkında, belediye encümeni tarafından gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar faaliyetten men kararı verildi.
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Derenin suyu, siyaha döndü
Aynı dere, bu kez nedeni bilinmeyen bir şekilde siyah renkte akmaya başladı.
Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
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