Kocaeli'de orman ve makilik alanlara giriş yasaklandı

'EKİPLER KARARLARI TİTİZLİKLE TAKİP EDECEK'

Kurul tarafından alınan kararlar şöyle: "Köylerde bulunan ziraat makinaları, özellikle balya makinası ve biçerdöverler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sık sık kontrol edilerek yangına karşı 50 kg yangın tüpü bulundurulacaktır. Anız yakılmaması hususu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belediye ve mahalle muhtarlıklarına yazı yazılması ve mutat ilan vasıtaları ve sosyal medya hesaplarından duyurulması sağlanacaktır. Kırsal alanlarda anız yakılmaması ile ilgili halka gerekli eğitimler verilecektir. Ormanlık alanlar içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçları önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanmak yasaktır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergâhlarda yapılacak ve önceden izin alınacaktır. Orman teşkilatına ait arazöz, treyler, yangın ilk müdahale ekip aracı, hizmet araçları ve yangına giden diğer araçların yangın mahalline hareketi sırasında, yol üzerinde bulunan illerden geçişlerinin orman yangın harekat merkezi tarafından Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine bilgi verilecek ve yangına giden araçların trafik ışıkları ve radar uygulamaları sırasında, mücbir sebep gereği hız sınırını aşan yangınla mücadele araçlarına ceza uygulaması yapılmayacak ve geçişlerine öncelik tanınıp gerektiğinde emniyet müdürlüğü ve jandarma teşkilatınca eskort desteği sağlanacaktır. Güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceklerdir."