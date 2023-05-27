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Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikada üretim durdu.

Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, İzmit ilçesi Alikahya’da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler büyük korkuya sebep oldu.

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Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın - Resim: 2

Hyundai fabrikasında üretim dururken, çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

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Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın - Resim: 3

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. 

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Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın - Resim: 4

Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması rahat nefes aldırdı. 

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