Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü!
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yolun bir kısmının çökmesi neticesinde oluşan çukura düştü.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, D-100 yan yol 95 Evler sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan ardından kapatılan yolun bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi.
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Seyir halindeki otomobil ise oluşan çukura düştü.
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Maddi hasar meydana gelen otomobil bölgeye gelen ekiplerce çıkartıldı. O
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luşan çukur belediye ekiplerince dolduruldu.
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