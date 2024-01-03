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Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yolun bir kısmının çökmesi neticesinde oluşan çukura düştü.

Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü! - Resim: 1

Olay, D-100 yan yol 95 Evler sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan ardından kapatılan yolun bir kısmında yağış sonrası çökme meydana geldi. 

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Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü! - Resim: 2

Seyir halindeki otomobil ise oluşan çukura düştü. 

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Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü! - Resim: 3

Maddi hasar meydana gelen otomobil bölgeye gelen ekiplerce çıkartıldı. O

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Kocaeli'de yol çöktü! Otomobil çukura düştü! - Resim: 4

luşan çukur belediye ekiplerince dolduruldu.

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