  4. Kocaeli'deki facianın ardından tahliye edilen bina sayısı 16'ya yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi. Dün akşam 3 bina daha tahliye edilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA/İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlenirken, dün akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir binanın kolonlarında çatlak oluştu. 

Bölgeye gelen ekiplerin incelemesinin ardından dün akşam 3 bina daha tedbiren tahliye edildi. 

Şu ana kadar yıkılan apartman ile birlikte 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi. 

74 vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tesisleri ile misafirhanelerde ve yakınlarının evlerinde misafir ediliyor. 

