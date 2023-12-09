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Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Kocaeli'de bir palet fabrikasında çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Alevler geceyi gündüze çevirdi.

Kaynak: İHA
Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3. Sokakta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 

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Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 

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Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

Yangın tüm fabrikayı sararken gecenin karanlığını gökyüzüne yükselen alevler aydınlattı. Yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.

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