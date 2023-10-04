Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi
Kocaeli’nde boş bir dükkanda alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen patlama sonrasında çevredeki binalar boşaltıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak’ta bulunan boş bir dükkanın 2’nci katında meydana gelen olayda dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırılırken gökyüzüne dumanlar yükseldi.
İHA'nın haberine göre sesi duyan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, kimyasal olaylara müdahale aracı, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Dükkanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Koruyucu kıyafetlerini giyen itfaiye ekipleri dükkanın içine girerek, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etti.