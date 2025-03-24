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Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var

Kocaeli'nde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahalede bulundu. 50’in üzerinde gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var - Resim: 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde yürümek ve slogan atmak istedi.

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Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var - Resim: 2

Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi.

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Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var - Resim: 3

Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.

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Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var - Resim: 4

Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) grubu müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50’in üzerinde kişi gözaltına alındı. (DHA)

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