Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var
Kocaeli'nde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahalede bulundu. 50’in üzerinde gösterici gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde yürümek ve slogan atmak istedi.
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Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi.
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Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.
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Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) grubu müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50’in üzerinde kişi gözaltına alındı. (DHA)
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