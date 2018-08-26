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  3. 26 Ağustos 2018 14:31

Kocası kuzeniyle kaçtı

26 yaşındaki hamile kadının kocası, kardeşi gibi gördüğü kuzeniyle kaçtı.

Kocası kuzeniyle kaçtı

Birlikte büyüdüğü ve kardeşi gibi gördüğü kuzeni, kocasıyla birlikte kaçtı. 26 yaşındaki Charlotte McDougall, beş aylık hamileyken kocası Craig tarafından terk edildi.

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Kocası kuzeniyle kaçtı

Kocasının şimdi 21 yaşındaki kuzeni Katie Cartwright ile birlikte yaşadığını belirten kadın, "2012 yılında evlendik, iki çocuğumuz dünyaya geldi. Üçüncü bebeğimize hamile kaldım. Kuzenim Katie bizim çocuklarımıza baktı. Onu asla affetmeyeceğim" diyor.

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Kocası kuzeniyle kaçtı

İngiltere Wolverhampton'da yaşayan Chorlette, "Kocamla hamileliğimin ilk aylarında bir tartışma yaşadık. Bir arkadaşımı görmek istiyorum diyerek dışarı çıktı. Bir saat geçtikten sonra arkadaşını aradığımda, onu görmediğini söyledi. Eve döndüğünde ise dudaklarının rengi farklıydı. Gelecekte, Katie'nin kocama makyaj yaptığını farkedecektim" diye devam ediyor.

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Kocası kuzeniyle kaçtı

İpleri koparan ise, genç kadının kocasının alyansını arabada bulması olmuş: "Başka birisiyle buluştuğunu anladım. Telefonunda sıklıkla mesajlaşıp konuştuğu numarayı kendi telefonuma yazdığımda, karşıma kuzenim Katie'nin ismi çıktı.

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