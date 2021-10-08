Kocasını aldatan kadın, ihanetini fark eden oğlunu üzerine benzin döküp yaktı
Rusya'nın Kursk şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Anastasia Baulina, yasak aşk yaşadığını kocasına söyleyen oğlunu üzerine benzin döküp yaktı.
İhanetini fark eden evladını vahşice öldüren anne, mahkemede oğlunu korkutmak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Anastasia daha sonra alevleri karla söndürmeye çalıştığı ileri sürdü.
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Ancak kadının kızı Natalya, mahkemede alevleri 35 yaşındaki üvey babası Pavel'in söndürdüğünü söyledi.
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Natalya, ayrıca annesinin, kardeşinin üzerine benzin döktükten sonra üç kez kibrit yakıp kardeşini alevler içinde bıraktığını ve kardeşinin alevler içinde yanmasını kendisine zorla izlettirdiğini söyledi.
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Natalya, kardeşinin çığlıklarını duyan üvey babasının evden dışarı koşup çocuğun üzerindeki alevleri söndürdüğünü, bu sırada annesinin kardeşine "Sana çeneni kapatmayı öğreteceğim" diye bağırdığını söyledi.
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