Kocasını bakkala gönderip karısına para teklif etmiş !
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ahlaksız teklif iddiası canlı yayına damga vurdu.
Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor.
Başka bir iddiaya göre ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer alıyor.
Mehmet Avcı'nın oğlu ise babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına geldi. Mehmet Avcı olayı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Bugün canlı yayında taraflar yüz yüze geldi.