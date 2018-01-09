Kocasını denemek isteyen kadın, duydukları karşısında yıkıldı

Sarah, kocasının kendisine olan sadakatinden oldukça emindi ve ondan katiyen şüphe duymuyordu. Yine de çevrelerinde yaşanan aldatma ve sadakatsizlik durumları içine bir kurt düşürdü. Kocasını nasıl test edeceğini düşünen genç kadın bir ayrılık mektubu yazıp yatağında üzerine bırakmaya karar verir. Kendisi ise çok uzağa gitmeyecektir. Tam olarak olay yerinde yani yatağın altında olacaktır. Peki işler istediği gibi gidecek mi?

