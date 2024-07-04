Kök maaşı düşük olan emeklilere ek zam gelecek mi?
6 aylık enflasyona göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zam almaya hak kazandı. Ancak kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli zamsız kalacak. Emekli maaşına düzenleme yapılması konusunda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.31 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam almaya hak kazandı.
Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Kök aylığı 10 bin liranın altında kalan emekliler için aradaki farkın hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı.
MİLYONLARCA EMEKLİ 'SIFIR ZAM' ALACAK
Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere yüzde 12,3 oranında zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin olan milyonlarca emekli ise 'sıfır' zam almış olacak.
Açıklanan zam oranlarıyla birlikte aylıkları enflasyon karşısında iyice eriyen emeklilere yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.