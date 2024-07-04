Kök maaşı düşük olan emeklilere ek zam gelecek mi?

MİLYONLARCA EMEKLİ 'SIFIR ZAM' ALACAK

Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere yüzde 12,3 oranında zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin olan milyonlarca emekli ise 'sıfır' zam almış olacak.