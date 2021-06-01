Koklamak için gelip saatlerce sırada beklediler: İşte ceset çiçeği!

ONU KOKLAMAK İÇİN SAATLERCE SIRAYA GİRİYORLAR



Leyva, "Herkes bana bu bitkiyi en son San Francisco'da görmek için saatlerce sıraya girip beklediklerini, önlerinde bariyer olduğunu ve çiçeğe bu kadar yaklaşmalarına izin verilmediğini söyledi." dedi. Güvenlik, giriş ücreti veya herhangi bir kısıtlama olmadığı için insanlar Alameda'daki ender bir ceset çiçeğini ziyaret etmek için sıraya girdiler.