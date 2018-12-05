Kola şişesinin içinden çıkan şoke etti

İlaç tabletine benzeyen cismi görünce Cindi Öztekin durumu firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri şişenin laboratuarda incelenmesi için şişeyi istedi ancak, Cindi Öztekin vermedi. El değmeden üretilen kolanın içerisinde yabancı cisim bulunmasının kabul edilemeyecek olduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.

