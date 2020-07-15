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  3. 15 Temmuz 2020 18:28

Köle taciri heykelini yıkıp, Black Lives Matter heykelini diktiler

ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesine ilişkin heykel yıkma protestoları devam ediyor. İngiltere’de bir sanatçı protestocular tarafından nehre atılan Edward Colston anıtının yerine bir Black Lives Matter protestocusunun heykelini dikti.

Köle taciri heykelini yıkıp, Black Lives Matter heykelini diktiler

Bir ay önce, İngiltere'nin Bristos şehrindeki Black Lives Matter göstericileri, 17. yüzyılın ünlü köle tüccarlarından Edward Colston'un heykelini devirip Avon Nehri'ne attığında dünya çapında manşetlerde yer aldılar.

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Köle taciri heykelini yıkıp, Black Lives Matter heykelini diktiler

ŞEHRİN YENİ YÜZÜ
Şimdi ise kentin meydanının barışçıl bir yüzü var: Bir Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) protestocus

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Köle taciri heykelini yıkıp, Black Lives Matter heykelini diktiler

İngiliz sanatçı Marc Quinn, Colston'un bir zamanlar bulunduğu yerde yumruğunu havaya kaldıran siyahi bir kadını kadını tasvir bir heykel inşa etti.

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Köle taciri heykelini yıkıp, Black Lives Matter heykelini diktiler

Quinn, sanat eserini hazırlarken; Bristol sakini Jen Reid'in geçen ay gösteriden eve dönerken boş kaidenin üzerine tırmanırken görüldüğü bir fotoğrafından esinlendi.

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