Kolombiya'nın hayalet kasabası: ''El Placer''
Kolombiya'nın Putumayo eyaletindeki El Placer kasabası, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve hükümet güçleri arasında yaşanan 52 yıllık iç savaşın izlerini taşıyor.
Kolombiya’nın El Placer kasabasının tozlu topraklarında yaşayan bölge sakinleri 52 yıllık iç savaşın ardından yaşanan silahlı çatışmaların etkisini hala üzerlerinde taşıyor.
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Putumayo ormanının ortasında yaşayan bölge halkının evlerindeki eskime ve yıpranma savaşın izlerini halk için hala sıcak tutarken bölge halkı 52 yıllık savaşı bir an bile olsun unutmuyor.
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Özellikle 1980’lerin son döneminde Pablo Escobar ve uyuşturucu kartelleri şehirde büyük tahribatlara yol açarken olaylar ülke çapına yayılmıştı.
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Kolombiya’da on yıllar boyunca ülke çatışmalar yaşamış, özellikle El Placer kasabasının halkı olaylardan derinden etkilenmişti.
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