Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi
İstanbul Esenler’de 6 katlı bir apartmanın kolonunda meydana gelen çatlaklar sonrasında apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Kaynak: İHA
İstanbul Esenler Turgut Reis Mahallesi 524. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti.
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Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, binada incelemelerde bulundu.
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Kolonlarında çatlak olan apartman akşam saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı. İncelemenin ardından 6 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.
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