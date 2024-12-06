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  4. Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi!

Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi

İstanbul Esenler’de 6 katlı bir apartmanın kolonunda meydana gelen çatlaklar sonrasında apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: İHA
Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi - Resim: 1

İstanbul Esenler Turgut Reis Mahallesi 524. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanda yaşayanlar, binanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti.

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Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi - Resim: 2

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, binada incelemelerde bulundu.

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Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi - Resim: 3

Kolonlarında çatlak olan apartman akşam saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı. İncelemenin ardından 6 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.

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Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi - Resim: 4
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