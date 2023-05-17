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Kombinin içinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'dan Kayseri'ye yolcu otobüsü ile gönderilen kombinin içinden 2 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı.

Kombinin içinden çıkanlar şoke etti - Resim: 1

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye şehirler arası otobüsü ile içine uyuşturucu gizlenmiş kombi gönderildiği bilgisine ulaştı. 

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Kombinin içinden çıkanlar şoke etti - Resim: 2

Harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde kombiyi teslim alan A.S.'yi yakaladı. 

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Kombinin içinden çıkanlar şoke etti - Resim: 3

Kombide yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 3 kilo metamfetamin ile 5 adet silah ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kombinin içinden çıkanlar şoke etti - Resim: 4
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