Komşu esnaflar birbirine girdi, sanayi savaş alanına döndü: Ellerinde levyelerle saldırdılar
Mardin'de oto sanayi sitesinde esnaf arasında çıkan levyeli kavgada sanayi savaş alanına döndü, çıkan olaylarda başına darbe alan 69 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerine doğru Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi’ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen nedenle esnaf iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan H.T. (69), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.
H.T., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren H.T., buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak H.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.T.'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı.