Komşu esnaflar birbirine girdi, sanayi savaş alanına döndü: Ellerinde levyelerle saldırdılar

Henüz bilinmeyen nedenle esnaf iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan H.T. (69), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.