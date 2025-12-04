Komşuları bir ailenin hayatını kabusa çevirdi: Dövdü, bıçakladı, dişlerini kırdı

'YÜZÜMÜ BIÇAKLA YARALADI'

N.P., "İ.S., evimizin önüne aracını park etmişti. O sırada arabasına biniyordu, kendisiyle konuştum. Evimizin önüne park ettiği için eve giremediğimizi söyledik. Bunun üzerine küfredip, aracını üzerime sürdü. Akşam işe gidip geldikten sonra otomobilini yine aynı yere park etti. Yeniden uyarınca bu kez bana saldırdı. KOAH hastası, eşimin dişlerini kırdı; bana da yumruk attı. Darp raporu aldık. Kavganın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen tehditlerini sürdürdü. 27 Kasım'da yine tartışma çıktı, kavga büyüyünce oğlumun kafasını, benim de yüzümü bıçakla yaraladı. Saldırmadan önce bizi videoya çekip, çocuklarını mağdurmuş gibi gösterdi. Videoyu bitirdikten sonra bana biber gazı sıktı ve bıçağıyla yüzüme saldırdı. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi.