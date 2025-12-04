Komşuları bir ailenin hayatını kabusa çevirdi: Dövdü, bıçakladı, dişlerini kırdı
Adana'da bir aile, 2 ay arayla tartıştıkları komşuları İ.S. tarafından darbedildi. İlk tartışmada baba N.P'nin dişleri kırılırken, ikinci kavgada anne N.P. ile oğulları F.P. bıçakla yaralandı. Darp raporu alan aile, komşuları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adana'da yaşayan P. ailesi, 18 Eylül'de araç parkı yüzünden komşuları İ.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile İ.S., iddiaya göre N.P. ile eşi N.P.'yi darbetti. N.P.'ın 3 ön dişi kırılırken, N.P.'nin vücudunda morluklar oluştu ve çift hastaneden darp raporu aldı.
27 Kasım günü bu kez İ.S., iddiaya göre P. çiftinin oğlu F.P.'ye hakaret etti. Taraflar arasında yine kavga çıktı. İ.S., cebinden çıkardığı bıçakla N.P.'nin yüzüne, F. P.'nin ise başına vurdu. Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken; olayın ardından aile, İ.S. hakkında suç duyurusunda bulundu.
İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darbedildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.
'YÜZÜMÜ BIÇAKLA YARALADI'
N.P., "İ.S., evimizin önüne aracını park etmişti. O sırada arabasına biniyordu, kendisiyle konuştum. Evimizin önüne park ettiği için eve giremediğimizi söyledik. Bunun üzerine küfredip, aracını üzerime sürdü. Akşam işe gidip geldikten sonra otomobilini yine aynı yere park etti. Yeniden uyarınca bu kez bana saldırdı. KOAH hastası, eşimin dişlerini kırdı; bana da yumruk attı. Darp raporu aldık. Kavganın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen tehditlerini sürdürdü. 27 Kasım'da yine tartışma çıktı, kavga büyüyünce oğlumun kafasını, benim de yüzümü bıçakla yaraladı. Saldırmadan önce bizi videoya çekip, çocuklarını mağdurmuş gibi gösterdi. Videoyu bitirdikten sonra bana biber gazı sıktı ve bıçağıyla yüzüme saldırdı. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi.