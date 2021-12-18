Komşuların gözü Edirne'de! Konuta talep patladı
Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, alışverişin yanı sıra konut yatırımlarını da artırmaya başladı. Bulgarlar köy evlerini tercih ederken, Yunanistan vatandaşları ise apartman dairelerine yöneliyor.
Döviz kurlarının artmasıyla birlikte Edirne'ye gelen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının, giyim ve yiyecek sektörünün yanı sıra emlak piyasasına da talebi arttı.
Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk yurttaşların konut satışlarını artırdığını belirtti.
"SENEDE 2- 3 SATARKEN, ŞİMDİ 10 TANE SATIYORUZ"
Bulgaristan'dan gelenlerin sakin bölgeleri Yunanistan'dan gelenlerin ise apartman dairelerini tercih ettiğini söyleyen Çeker, şunları kaydetti:
"Özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşlar Türkiye'ye paralarını yatırmak istiyorlar. Euro yükselip paraları değerlenince yatırımlarını buraya yapıyorlar. Senede 2-3 tane veriyorsak şu anda 10 tane daire veriyoruz onlara."
Çifte vatandaş olmayanların prosedüre takıldığını belirten Çeker, "Almak isteyenler çok var ama Bulgaristan'da çift vatandaşlık sahibi olmayanlarda bazı sıkıntılar var. Eğer Bulgar vatandaşıysa Tekirdağ'dan ya da Çorlu'dan alabiliyorlar ama Edirne ve Kırklareli sınır şehri olduğu için 200 kilometre sınır var ondan dolayı buradan tapu alamıyorlar" dedi.
Çeker, "Bunun için 250 bin lira para yatırmaları gerekiyor ve bu onlara pek cazip gelmiyor" diye konuştu.