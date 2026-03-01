Komşuların gürültü kavgası karakolda bitti: 7 gözaltı
Aksaray'da iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 22.30 sırlarında Aratol İstiklal Mahallesi 9417 Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. B.R. ve karşı komşusu T. Ö. arasında, iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine T.Ö. eline bıçak aldı, B.R. de kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla rastgele ateş açtı.
Polis biber gazıyla müdahale etti
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, iki komşu ile tartışmaya katılan arkadaşlarına biber gazıyla müdahale etti. T.Ö. ve B.R. ile olaya karışan arkadaşları 5 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)
