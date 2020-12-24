Komşusunda gördü, kendi işinin patronu oldu

‘ÖZVERİ İSTEYEN BİR İŞ’

Mantar üreticiliğinin özveri isteyen bir iş olduğunu ifade eden Gülsüm Özmen, üretime başlama hikayesinden bahsederek, şunları söyledi: "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. ‘Bunu bana atar mısın, nerede buldun?’ dedim. O da ‘teyzem Adana'da üretiyor’ dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim, sertifika aldım. Devlet genç çiftçilere hibe veriyordu, başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim. Çok şükür iyiyiz. Üretimi ben yapıyorum. Eşim dışarıda ben içeride 4 yıldır devam ediyoruz.