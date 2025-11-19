Komşusunun kapısına elektrikli düzenek kurup genç kadına kabusu yaşatan sanıktan şoke eden savunma

İlk ifadesinde suçunu kabul eden S.K., komşusunun kapısını tinerle yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüğünü ve binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. S.K., ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. S.K. hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. T.K.’nin kapısını yaktığı olaya ilişkin ise S.K.’a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.