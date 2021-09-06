Kömür torbasından servet çıktı: Gramı 375 lira

ÖFKE YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Gerçeği öğrenmeden önce kömürü aldığı firmayı şikayet etmeyi düşünen, şimdi ise öfkenin yerini sevince bıraktığını söyleyen Ermiş, “Göktaşı, hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Numunelerde gram olarak eksildi, şu anda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz” diye konuştu.