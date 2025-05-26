Kömürlükte ölü bulunan kadının katili ev sahibi çıktı
Balıkesir'de 59 yaşındaki G.K isimli kadın, evinin kömürlüğünde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan mülk sahibi İ.Ç (70), gürültü yaptığı için evden çıkmasını istediği kiracısını başına balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, eşi C.Ç. ile cesedi kömürlüğe taşıdıklarını itiraf etti.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen 20 Mayıs sabahı G.K.'ın 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'taki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Eve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlenen K.'ın ölümünde cinayet şüphesi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şüpheli olarak K.'nin ev sahibi İ.Ç.'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İ.Ç., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. K. ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Ç., "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da K.'yi evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim C.Ç. ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi.
Ç.’nin ifadesi üzerine polis, eşi C.Ç.'yi de gözaltına aldı. Olayda kullanılan suç aleti balta ve sopaya da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.