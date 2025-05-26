Kömürlükte ölü bulunan kadının katili ev sahibi çıktı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli olarak K.'nin ev sahibi İ.Ç.'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İ.Ç., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. K. ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Ç., "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da K.'yi evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim C.Ç. ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi.