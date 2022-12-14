Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak'ta başlıyor! İşte örnek hesaplama

Konaklama Vergisi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; otel, tatil köyü, butik otel, apatrt otel, motel, pansiyon, özel konaklama tesisleri ile köy, dağ ve yayla evi ve kampinglerde kalan kişilerden yüzde 2 oranında konaklama vergisi alınacak.