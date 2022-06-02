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KONDA anketinde çok konuşulacak sonuçlar: AK Parti'de son 15 yılın kaybı

KONDA Araştırma'nın Mayıs ayı anketi sonuçları açıklandı. Sonuçlarda AK Parti'nin son 15 yılın en kötü durumunda olduğu gözler önüne serildi.

KONDA anketinde çok konuşulacak sonuçlar: AK Parti'de son 15 yılın kaybı - Resim: 1

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından KONDA Araştırma tarafından son seçim anketine dair sonuçları paylaştı.

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KONDA anketinde çok konuşulacak sonuçlar: AK Parti'de son 15 yılın kaybı - Resim: 2

20-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 

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KONDA anketinde çok konuşulacak sonuçlar: AK Parti'de son 15 yılın kaybı - Resim: 3

Ankete göre, AK Parti yüzde 28.7 ile birinci parti çıktı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 24.7 oldu. 

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KONDA anketinde çok konuşulacak sonuçlar: AK Parti'de son 15 yılın kaybı - Resim: 4

KONDA'nın anketine İYİ Parti damgasını vurdu. Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 21.7'ye yükseldi. Ankette, HDP yüzde 12.5, MHP ise yüzde 7.5 oy aldı.

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