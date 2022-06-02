KONDA anketinde çok konuşulacak sonuçlar: AK Parti'de son 15 yılın kaybı
KONDA Araştırma'nın Mayıs ayı anketi sonuçları açıklandı. Sonuçlarda AK Parti'nin son 15 yılın en kötü durumunda olduğu gözler önüne serildi.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından KONDA Araştırma tarafından son seçim anketine dair sonuçları paylaştı.
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20-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Ankete göre, AK Parti yüzde 28.7 ile birinci parti çıktı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 24.7 oldu.
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KONDA'nın anketine İYİ Parti damgasını vurdu. Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 21.7'ye yükseldi. Ankette, HDP yüzde 12.5, MHP ise yüzde 7.5 oy aldı.
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