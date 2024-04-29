KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı

Resmi nüfus verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı bir metropol olan İstanbul; göç, nüfus artışı, işgücü piyasasına katılım, trafik yoğunluğu gibi pek çok devinim unsurunun daha hızlı değişmesini beraberinde getiriyor.

İstanbul’daki bu devinim, hayatın ritmini sosyolojik olarak da daha hızlı değiştiriyor. İstanbullular, Türkiye geneline göre daha hızlı ve daha yüksek oranda apartmanlaşıyor, modernleşiyor, işgücüne katılıyor.