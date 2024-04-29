KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı
KONDA Araştırma, İstanbul'da son 15 yıllık değişimi mercek altına aldı. Rapora göre, megakentte muhafazakarlığın yerini modernlik aldı.
KONDA Araştırma, “İstanbul’u Anlamak” başlıklı raporunda İstanbulluların hayat tarzı, dindarlık, sosyal medya kullanımı ve çalışma durumu gibi parametrelerdeki değişimi ele aldı.
Resmi nüfus verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 18’inin yaşadığı bir metropol olan İstanbul; göç, nüfus artışı, işgücü piyasasına katılım, trafik yoğunluğu gibi pek çok devinim unsurunun daha hızlı değişmesini beraberinde getiriyor.
İstanbul’daki bu devinim, hayatın ritmini sosyolojik olarak da daha hızlı değiştiriyor. İstanbullular, Türkiye geneline göre daha hızlı ve daha yüksek oranda apartmanlaşıyor, modernleşiyor, işgücüne katılıyor.
2023 yılı sonu itibarıyla resmi verilere göre, İstanbul’da 15 milyon 655 bin 924 kişi yaşıyor. Bu sayı, Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ünü oluşturuyor. Geçen yıl Türkiye’nin yıllık nüfus artışı binde 1,1 iken, İstanbul’da bu oran binde eksi 16’ydı. İstanbul yıllar içindeki genel örüntüsünü kırarak ilk kez nüfusunu azalttı.
KONDA’nın raporuna göre ise İstanbul’un yıllar içinde net göç hızı da azalmaya başladı. 2022 yılında İstanbul 385 bin 294 göç alırken 418 bin 082 göç verdi. Bu da binde 2,06 oranında net göç hızına işaret ediyor.
Rapora göre; her 5 emekliden 4’ü 31 yıldan uzun süredir İstanbul’da yaşıyor. Emeklilerden sonra 31 yıldan daha uzun süredir İstanbul’da yaşayan en büyük çalışma kümesi yüzde 46 oranı ile ev kadınları. 1 veya 2 yıldır İstanbul’da yaşayanların oranının en yüksek olduğu küme yüzde 13 oranıyla öğrenciler.