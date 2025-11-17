Kongo'da bakır madeninde göçük: 32 ölü

Küçük Ölçekli Madenciliğe Destek ve Rehberlik Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, olayın bölgedeki askeri personelin havaya ateş açması sonucu yaşanan panik nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Açıklamada, maden bölgesinde izdiham yaşandığı ve madencilerin birbirini ezerek yaralanma ve can kaybına neden olduğu belirtildi.