Konser kanlı bitti; 1'i polis tarafından vurulan 2 kişi öldü
Manisa'da düzenlenen festivaldeki konserin ardından çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis memurunun silahla yaraladığı saldırgan da öldü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çağlak Festivali kapsamında Hüsnü Kahraman Gölet alanında gerçekleşen konser alanında meydana geldi. Konser sonrasında çıkan kavga sırasında Yücel A., Şahabettin D. Tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Yücel A., göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, konser alanında görevli polis memuru Ö.G. olaya müdahale etti.
Tarafların ayrılması için tabanca ile önce havaya uyarı atışı yapan Ö.G., ardından bıçaklı saldırısını sürdüren Şahabettin D.’yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Konser dağılırken yaşanan, panik ve korkuya neden olan olayda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yücel A., Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Şahabettin D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ö.G.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.