Konteynerlerın içinde işkence odaları bulundu

Polis, odaların ses yalıtımlı olduğunu da doğruladı. Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi. Polis ayrıca Rotterdam şehrinde de suçluların kullanacağını düşündüğü başka bir gizli yer daha keşfetti.