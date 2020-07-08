SON DAKİKA
ALTIN REKOR TAZELEDİ: GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
SİYAH MASKELER İÇİN İLK YASAK GELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Temmuz 2020 14:30

Konteynerlerın içinde işkence odaları bulundu

Hollanda polisi, nakliye konteynerleri içine gizlenmiş işkence odalarını ve hücreleri ortaya çıkardı. Rehin alma, ciddi taciz, gasp ve suç örgütüne katılım planlaması şüphesiyle altı kişinin tutuklandığını açıklandı.

Konteynerlerın içinde işkence odaları bulundu

Polis baskını, EncroChat üzerinde yer alan şifreli mesajlarının kırılmasıyla ortaya çıktı. Polisin verdiği ilk bilgilere göre bir tür çete, rakip çete üyelerini rehin alıp, işkence yapmak için konteynerler içine işkence odaları kurduğu iddia edildi.

1/ 5
Konteynerlerın içinde işkence odaları bulundu

Çetenin elinde ayrıntılı bir planın olduğu bilgisi üzerine baskının düzenlendiği açıklandı. Yetkililere göre 7 konteynerın içinde işkence odaları ve hücreler bulduktan sonra, kaçırma ve saldırı şüphesiyle en az 6 kişi tutuklandı.

2/ 5
Konteynerlerın içinde işkence odaları bulundu

Operasyon 22 Haziran'da Hollanda-Belçika sınırında bulunan Wouwse Plantage'da yapıldı. Online olarak paylaşılan görüntülerde bir dişçi koltuğu, pense, neşter ve tavana tutturulmuş kelepçeler dahil pek çok işkence aleti dikkat çekiyordu.

3/ 5
Konteynerlerın içinde işkence odaları bulundu

Polis, odaların ses yalıtımlı olduğunu da doğruladı. Polise göre, işkence aletleri potansiyel mağdurlarda kullanılmadan önce ele geçirildi. Polis ayrıca Rotterdam şehrinde de suçluların kullanacağını düşündüğü başka bir gizli yer daha keşfetti.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM