Konteynerlerin üzerinde dikkat çeken ayrıntı
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri konteyner ketteki sokaklara verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat`taki depremlerin ardından AFAD`ın Karacasu Mahallesi`nde 347 konteynerden kurduğu geçici yaşam merkezindeki sokaklara, çok sayıda kaybın verildiği Trabzon Caddesi ile Afşin, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan, Andırın ilçelerinin isimleri konuldu.
Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi.
Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor." dedi.