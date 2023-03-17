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Konteynerlerin üzerinde dikkat çeken ayrıntı

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri konteyner ketteki sokaklara verildi.

Konteynerlerin üzerinde dikkat çeken ayrıntı - Resim: 1

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat`taki depremlerin ardından AFAD`ın Karacasu Mahallesi`nde 347 konteynerden kurduğu geçici yaşam merkezindeki sokaklara, çok sayıda kaybın verildiği Trabzon Caddesi ile Afşin, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan, Andırın ilçelerinin isimleri konuldu.

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Konteynerlerin üzerinde dikkat çeken ayrıntı - Resim: 2

Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi.

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Konteynerlerin üzerinde dikkat çeken ayrıntı - Resim: 3

Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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Konteynerlerin üzerinde dikkat çeken ayrıntı - Resim: 4

Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor." dedi.

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