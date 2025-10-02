Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çağlayan Şehit Şenol Sağman Alt Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda seyir halinde olan 2 milyon 300 bin lira değerindeki elektrikli aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.