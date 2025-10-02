Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Şişli'deki Çağlayan Şehit Şenol Sağman Alt Geçidi’nde kontrolden çıkan elektrikli araç, 4 araca çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan elektrik aracın değerinin 2.3 milyon TL olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 09.45 sıralarında Çağlayan Şehit Şenol Sağman Alt Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda seyir halinde olan 2 milyon 300 bin lira değerindeki elektrikli aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Elektrikli araç, önünde bulunan 4 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu.
Elektrik aracın yolcu koltuğunda bulunan ve özel bir hastanede medikal doktor olarak çalıştığı öğrenilen G.K. ise kazada hafif yaralandı.
YARALANAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktoru yaptıkları ilk müdahalenin ardından, kaza noktasına yakın bir yerde bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.