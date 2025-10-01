Kontrolden çıkan Tesla bariyere saplandı
Eskişehir'de ıslak zeminde kontrolden çıkan Tesla aracın bariyere saplandığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Ömür mevkiinde meydana geldi.
1 / 4
Edinilen bilgilere göre; Tesla marka araç sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde seyir halindeyken kontrolden çıktı.
2 / 4
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun kenarındaki bariyere saplandı.
3 / 4
Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girdi, diğer tarafından çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4 / 4