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  4. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 

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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Resim: 2

Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı.

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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Resim: 3

İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Resim: 4
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