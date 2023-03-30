Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Ankara- Yozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi, 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
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Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı.
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İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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