Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: 4 katlı bina çöktü!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Binadan kopan molozlar yoldan geçen araçların üzerine düştü.

Kaynak: DHA
Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Bölge toz bulutuyla kaplanırken, çevrede büyük panik yaşandı. 

Binadan dökülen molozlar, caddeden geçen araçların üzerine düştü. 

İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Binanın boş olduğu belirtilirken; itfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. 

