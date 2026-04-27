Kontrollü yıkım yine kontrolden çıktı; bir kişi enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş’ta rezerv alan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen otopark yıkımı sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Enkaz altında kalarak kabinde sıkışan 23 yaşındaki operatör için ekipler zamanla yarıştı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, akşam saatlerinde Hayrullah Mahallesi’ndeki 4 katlı Arasa Otoparkı’nda meydana geldi. Otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi enkazın altında kaldı.
1 / 14
İş makinesinin kabininde sıkışan Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 14
Y.K., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
3 / 14
Y.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 / 14