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  4. ''Kontrolsüz'' patlatma ortalığı savaş alanına çevirdi

''Kontrolsüz'' patlatma ortalığı savaş alanına çevirdi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol çalışması sırasında patlatılan kaya parçaları ev ve arabalara isabet etti. 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları devam ediyor.

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Çalışmalar sırasında yapılan patlatmalar bölge halkını tedirgin ediyor. İlçenin Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından kontrollü patlatma yapıldı.

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Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti. İki vatandaş, yerden seken kaya parçaları nedeniyle yaralandı.

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Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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