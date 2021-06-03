''Kontrolsüz'' patlatma ortalığı savaş alanına çevirdi
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol çalışması sırasında patlatılan kaya parçaları ev ve arabalara isabet etti. 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları devam ediyor.
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Çalışmalar sırasında yapılan patlatmalar bölge halkını tedirgin ediyor. İlçenin Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde dün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından kontrollü patlatma yapıldı.
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Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti. İki vatandaş, yerden seken kaya parçaları nedeniyle yaralandı.
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Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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