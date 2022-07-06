Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar

'KİRLETMESİNLER DİYE KONUM VERMİYORUZ'

Ali Hıdır Çelik, keşfettikleri kanyonun kirlenmesinden korktukları için konumunu kimseyle paylaşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2 saatlik bir yürüyüş yaparken keşfettik burayı. Terlediğimizden dolayı dere kenarına indik. Derede mağara gibi bir yer görünce meraktan yaklaştık. Yaklaşınca da kanyon olduğunu fark ettik. Gayet güzel, kanyonun içi kısa olmasına rağmen çok güzel. Burayı ‘Gizli Kanyon’ olarak adlandırdık. Çünkü insanlar doğanın güzelliğini ne kadar gördülerse o kadar da kirlettiler. Biz 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesine de çıkıyoruz. İnsanlar oraya kadar bile çöp götürüyor. Yangınlar bunlardan dolayı çıkıyor. Kanyonu aslında buralarda yaşayan insanların bazıları biliyordu. Biz de buranın konumunu, yol tarifini bundan dolayı vermiyoruz. Onun için adı ‘Gizli kanyon’. Burası çok hoşumuza gitti ve buraya gelmek için 2 saat yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda büyük bir keyif alıyoruz. Sıcaklığın arttığı bu günlerde buraya gelip serinliyoruz. Suyu pırıl pırıl, taşlardan doğal iskeleler var ve buralardan suya atlıyoruz."