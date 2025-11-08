Konut almanın zamanı mı değil mi ? Uzman isim tüyoyu verdi

İzmir'de konut satışlarında en çok rağbetin Çeşme ve Urla ilçelerine olduğunu belirten Güleroğlu, "Artık pandemi ve deprem süreçlerinden sonra tercihler tek katlı ya da iki katlı konutlar oluyor. Son dönemlerde ise Aliağa ve Bergama taraflarındaki konut satışlarında da biraz hareketlilik görüyoruz. Uygun fiyat bakımından ise en çok Buca daha sonra Çiğli rağbet görüyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen insanlar da bu bölgelere yöneliyor. Çünkü bu bölgede öğrenci çoğunluğu bulunuyor ve kiracılar böylelikle en fazla 4 sene oturuyor. Kiracı ile yaşanan sıkıntıların da önüne geçilmiş oluyor. Bu nedenle de yatırımların biraz daha 3+1 evlerin satışından 1+1 evlere doğru yöneldiğini görüyoruz" diye konuştu. (DHA)