Konut balonu sönüyor mu?

“Faiz artırımı devam ederse konut fiyatlarındaki düşüş devam eder”

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Merkez Bankası'nın faiz yükselteceği beklentisi konut fiyatlarının gerilemesi neden oldu. Şu anda konut fiyatlarında yüzde 20 gibi bir düşüş var. Faiz artırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye’ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az. Faizlerin yükselmesi bunu daha da tetikleyecektir. Yaşanan durgunluk seçim öncesinde de vardı şu anda da devam ediyor. Telefonlarımız çok az çalıyor desek yeridir. Yaklaşık 2 aydır daire satamıyorum. Ev sahipleri geliyor fakat dairelerini şu fiyattan sat gibi tekliflerle geliyorlar. Bizler ev satacak vatandaşlara piyasa değerlendirmesi yaparak fiyatta veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.