Konut fiyatları düşer mi, yükselir mi sorusuna yanıtı TÜİK verdi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %25,05 arttı, aylık %8,13 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %8,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,14 arttı, işçilik endeksi %21,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,67 arttı, işçilik endeksi %36,65 arttı.