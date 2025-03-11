Konut fiyatları düşer mi, yükselir mi sorusuna yanıtı TÜİK verdi
TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre yeni yılın daha ilk ayında ayında inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 26,61, aylık ise yüzde 9,10 oranında arttı.
TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,10 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,61 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 23,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,37 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %27,09 arttı, aylık %9,39 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %9,39 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,91 arttı, işçilik endeksi %24,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,28 arttı, işçilik endeksi %33,76 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %25,05 arttı, aylık %8,13 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %8,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,14 arttı, işçilik endeksi %21,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,67 arttı, işçilik endeksi %36,65 arttı.